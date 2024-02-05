Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросил на подконтрольную Киеву часть Донецкой народной республики (ДНР) зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Он рассказал, что о переброске ему сообщили источники. По их данным, на территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), обнаружили несколько расчетов. Кимаковский не исключил, что переброска может быть связана с вероятными будущими провокациями.

До этого расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны рассказали, что во время контрбатарейной борьбы российские военные выявили точные координаты вражеских установок. Данные передали расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С».

Также российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее украинский военнопленный рассказал о потерях в своем батальоне.