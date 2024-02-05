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На Украине объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения граждан.

Отмечается, что сигнал прозвучал сначала в Харьковской области в 07:17 часов (08:17 часов мск). Затем сирены прозвучали в Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частях ДНР.

Ночью сигнал воздушной тревоги звучал в четырех областях Украины — в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В ночь на 3 февраля взрывы произошли в Житомирской области Украины, Кривом роге и Харькове, а в Киевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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