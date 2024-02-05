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Отставной полковник СБУ спрогнозировал обрушение фронта

Отставной полковник СБУ Стариков: российские войска обрушат фронт летом

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Летом Вооруженные силы России могут пойти в широкомасштабное наступление и обрушить фронт. Такой прогноз дал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

Таким образом Стариков прокомментировал слова начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который утверждает, что ВСУ перейдут в масштабное наступление уже этой весной, когда закончится наступление российских войск.

«Совершенно не согласен (с Будановым. — «Газета.Ru»). Они (Россияне. — «Газета.Ru») еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. <...> Противник ищет наши слабые места», — сказал офицер.

По его мнению, сейчас Россия начнет активно насыщать армию новыми беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы летом начать широкомасштабное наступление.

Стариков также считает, что именно к лету ВСУ проведут мобилизацию. При этом украинская армия получит новобранцев, которые не будут иметь какие-либо знания и мотивацию сражаться. Российские войска найдут позиции украинских мобилизованных и ударят по ним. После этого ВС РФ пойдут в прорыв, полагает полковник.

«И тогда реально по всей военной науке фронт обрушится», — добавил Стариков.

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ожидают самые сложные месяцы с начала специальной военной операции России.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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