Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в МО РФ.
5 февраля американское издание Military Watch Magazine писало, что российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире.
На Краснолиманском направлении танкисты российской группировки войск «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ.
Американское издание New York Times сообщало, что ВСУ отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов.
В конце января также сообщалось, что российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе.
Ранее киевский политолог заявил, что американцы уходят с Украины.