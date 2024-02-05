Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в МО РФ.

5 февраля американское издание Military Watch Magazine писало, что российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире.

На Краснолиманском направлении танкисты российской группировки войск «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ.

Американское издание New York Times сообщало, что ВСУ отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов.

В конце января также сообщалось, что российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе.

Ранее киевский политолог заявил, что американцы уходят с Украины.