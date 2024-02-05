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В Китае заявили, что НАТО хочет втянуть Россию и КНР в мировую войну

GT: НАТО хочет втянуть РФ и КНР в мировую войну через конфликт на Украине

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Заявление генсека Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствует о желании альянса развязать мировую войну. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Генсек НАТО назвал Китай наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе, а Россию — наиболее насущной из них.

«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — сказано в материале.

5 февраля посол России в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что о нападении российский войск на страны Европы речи быть не может.

Отмечалось, что согласно новому отчету Комитета обороны Великобритании, вооруженные силы страны теряют личный составы быстрее, чем могут его восполнить, что ставит под сомнение «боевую готовность» армии.

В конце января эстонский генерал Вейко-Велло Пальм заявил, что НАТО как организация и ряд ее государств-членов не готовы к возможному военному противостоянию с Россией.

Ранее в Европе заявили о начале третьей мировой войны.

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