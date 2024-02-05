В Йемене США нанесли удары по крылатым ракетам хуситов

4 февраля американские военные нанесли новую серию ударов по территории Йемена, в которых были атакованы пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«С 10:30 по времени Саны силы СЕНТКОМ осуществили удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море», — говорится в заявлении командования, опубликованном в социальной сети Х.

Несколько часов назад сообщалось, что США и Британия нанесли новые удары по Йемену. По словам источника из местных органов власти провинции Ходейда, «американские и британские самолеты совершили 11 налетов на различные районы провинции, включая восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, а также три налета на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды».

Накануне хуситы назвали число ударов США и Британии по Йемену. В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.