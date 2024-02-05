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Военные ВС РФ уничтожили опорные пункты и расчет БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

МО: ВС России уничтожили три опорника и расчет БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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nna Varenytsia/Reuters

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации ведомства, три опорных пункта были уничтожены расчетами орудий Д-30 и «Мста-Б». Кроме того, были подавлены три минометные точки противника, а также уничтожен расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ.

3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

В конце января стало известно, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

До этого бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки с солдатами Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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