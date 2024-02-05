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В США заявили, что российский истребитель станет самым быстрым в мире

MWM: российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой, также известной как суперкрейсерской скорости, но и на скоростях два Маха и более», — сказано в материале.

В январе Military Watch Magazine писал, что Украина не сможет восполнить потери сбитых российскими войсками истребителей Су-27.

Также издание сообщало, что Су-57 успешно показали себя в боях на Украине.

Кроме того, Military TV восхитился скоростью и мощью российской ракеты X-22.

Российский военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что разработанная для истребителя Су-57 планирующая авиационная бомба «Дрель» является оружием будущего.

Ранее сообщалось, что в Британии подскочил спрос на военные самолеты времен Второй мировой.

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