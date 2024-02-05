Генерал ВСУ обвинил Зеленского в том, что тот не обеспечил армию необходимыми ресурсами

Бывший первый заместитель командующего силами специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами. Об этом генерал заявил в интервью украинскому «Пятому каналу».

По словам Кривоноса, Зеленский оставил Вооруженные силы Украины (ВСУ) без артиллерийских снарядов. Ведь именно при его президентстве в 2020 году выпускавший снаряды завод «Артем» был переведен на однодневную рабочую неделю.

Генерал выразил мнение, что глава государства не понимает, что такое война. Кривонос подчеркнул, что исход боевых действий зависит не только от солдат и генералов, но и от государства, которое должно обеспечить свои вооруженные силы всем необходимым. Отставной военный считает, что Зеленский несправедливо перекладывает всю вину за поражения украинских войск лишь на генералов, особенно на главкома ВСУ Валерия Залужного, при этом отказываясь признавать собственные просчеты.

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