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Четвертый за несколько часов беспилотник сбит над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО cбили четвертый беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов cбили четвертый украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен в понедельник, 5 февраля, около 00:30 мск.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника в 22:30 мск над территорией Брянской области и перехвате двух БПЛА в 23:00 мск и 23:50 мск в воскресенье.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на 3 февраля над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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