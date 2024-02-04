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Российская ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

Минобороны: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник

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Евгений Биятов/РИА Новости

Противовоздушная оборона сбила в Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

По информации, предоставленной военным ведомством, около 22:30 мск была пресечена попытка совершить с помощью дрона самолетного типа террористическую атаку по объектам, распложенным на территории России.

Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа.

3 февраля беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по населенному пункту Долгое в Белгородской области.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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