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ВС Израиля ударили по военной инфраструктуре «Хезболлы»

ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы из Ливана

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Amir Cohen/Reuters

/Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по позициям шиитского движения «Хезболлах» в Ливане в ответ на обстрелы северной части своей страны. Об этом сообщает армейская пресс-служба в официальном Telegram-канале.

«Было идентифицировано несколько ударов со стороны Ливана», — указывается в публикации.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня.

Кроме того, некоторое время назад истребители нанесли удар по стартовому пункту, на котором действовали террористы «Хезболлы», а также по наблюдательным постам «Хезболлы» в районах Блида и Мейс-эль-Джабаль на юге Ливана. Танковым огнем была поражена террористическая ячейка в районе Блида на юге Ливана.

Ранее Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии.

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