Российские силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по объектам Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.
«(БПЛА) уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в МО РФ.
По информации оборонного ведомства, ликвидировать украинский дрон самолетного типа удалось с помощью дежурных средств ПВО.
Незадолго до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил, что беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. Чуть позже глава региона объявил о включении сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, который вскоре был отменен.
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки.