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Российские силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по объектам Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«(БПЛА) уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в МО РФ.

По информации оборонного ведомства, ликвидировать украинский дрон самолетного типа удалось с помощью дежурных средств ПВО.

Незадолго до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил, что беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. Чуть позже глава региона объявил о включении сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, который вскоре был отменен.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки.

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