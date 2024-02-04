В Польше пилотов предупредили о возможных боевых действиях в стране

На востоке Польши вводится предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство аэронавигации.

«По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует извещение летному составу N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06.00 UTC по 5 мая 2024 года 06.00 UTC», – говорится в сообщении.

На опубликованной ведомством карте видно, что предупреждение вводится на территории вдоль восточной границы. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву.

В Польском агентстве аэронавигации отметили, что предупреждение связано с вероятными военными действиями и необходимостью обеспечения безопасности государства.

До этого польская прокуратура приступила к расследованию ситуации вокруг якобы «российской ракеты», которая залетела на территорию страны в конце прошлого года.

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