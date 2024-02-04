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Армия Израиля уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС

Нетаньяху: израильская армия уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа уничтожила 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся подразделения продолжают действовать на юге анклава. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберемся и до них», – сказал политик на заседании правительства страны.

По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС понадобится завершить «операцию по зачистке» сил радикального движения и полностью уничтожить подземную инфраструктуру.

Премьер указал, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и достижения гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.

До этого сообщалось, что израильские военные конфисковали наличные деньги и документы из подземного хранилища банка движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе «любой ценой».

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