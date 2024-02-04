Хуситы назвали число ударов США и Британии по Йемену

Военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что авиация США и Британии нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена в ночь на воскресенье. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Согласно сообщению представителя хуситов, 13 ударов пришлись по столице и провинции Сана, 11 — по провинции Таиз, и девять рейдов были предприняты в провинции Ходейда.

Сариа подчеркнул, что хуситы не оставят действия США и Великобритании без ответа.

В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отмечал, что удары США и Великобритании на территории Йемена противоречат их позиции по недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя шаги Вашингтона и Лондона, высказвал мнение, что безрассудные действия хуситов подвергают безопасности жизни людей, угрожают свободе судоходства и дестабилизируют Ближний Восток.

Ранее Иран обвинил США и Британию в лицемерии из-за ударов по хуситам.