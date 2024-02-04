Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате атаки беспилотника была повреждена территория жилого дома, повреждены гараж и забор.

По словам Гладкова, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Накануне беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по населенному пункту Долгое в Белгородской области.

31 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Днем ранее Гладков сообщил о дроне-камикадзе, атаковавшем село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Ранее отставной генерал ВСУ рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.