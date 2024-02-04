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Украинские генералы не хотят сообщать руководству неприятные новости

Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать руководство плохими новостями

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nna Varenytsia/Reuters

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что украинские генералы не хотят сообщать руководству неприятные новости. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он полагает, что высшее руководство Украины не знает об истощении личного состава, о нехватке боеприпасов и слабом взаимодействии подразделений украинской армии.

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство «плохими новостями». А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — отметил Бутусов.

Он считает, что именно из-за этого руководство Украины не реагирует на изменение обстановки на линии соприкосновения.

До этого военный эксперт Александр Меркурис говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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