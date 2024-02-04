ВСУ потеряли 380 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили атаки украинских войск на Донецком направлении, а также поразили позиции противника, который понес потери в технике и живой силе. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка войск «Юг» отбила атаки 112-й бригады теробороны и 24-й мехбригады ВСУ в районах Красного и Ленинского в ДНР, а также ударила по скоплениям живой силы 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад украинских войск у Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов.

ВСУ потеряли до 380 солдат, две БМП, три бронеавтомобиля «Козак», шесть пикапов, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, ВС РФ поразили и уничтожили склад боеприпасов в районе Покровска.

До этого стало известно, что российские войска отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. По информации Минобороны, ВС РФ уже неделю улучшают свои позиции в этой зоне.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины.