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В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

МО: российские средства ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МО РФ, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровко Луганской народной республики (ЛНР), а также Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации были уничтожены 11 775 беспилотных летательных аппаратов.

3 февраля Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны и авиация за неделю сбили 20 авиационных управляемых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 января в ведомстве рассказали, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотный летательный аппарат.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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