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Российские войска уничтожили склады горючего и боеприпасов ВСУ

МО: российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

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Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МО РФ, склад был ликвидирован оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ. Кроме того, были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах.

В Минобороны также сообщили, что в районе населенного пункта Покровск Донецкой народной республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

2 февраля сообщалось, что ВС России уничтожили четыре полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об успехах российской армии за прошедший месяц. Он сообщил, что ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ.

Кроме того, ВСУ за январь потеряли более 23 тыс. солдат, а также более трех тысяч военной техники. По словам Шойгу, в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Ранее Шойгу рассказал о попытках Киева предотвратить обрушение линии обороны.

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