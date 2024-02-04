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Украинский беспилотник атаковал объекты связи в Курской области

Старовойт: в курском поселке Теткино повреждены объекты связи после атаки дрона

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terminalautonomy/Linkedin

Украинский беспилотник атаковал поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — написал он.

Старовойт уточнил, что как только в районе будет обеспечена безопасность, аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденных объектов. Информации о пострадавших губернатор не представил.

За день до этого два беспилотника были перехвачены в небе над Брянской областью. По данным военного ведомства, попытка атаки была пресечена c применением БПЛА самолетного типа в 20:00 (совпадает с мск). Беспилотники были перехвачены над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее сообщалось, что ВСУ более 10 раз за сутки атаковали Белгородскую область.

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