Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что признание поражения Украины в конфликте с Россией покажет «уязвимость НАТО». Об этом он рассказал в интервью аргентинской газете El Destape.

В беседе с изданием Фиори предупредил о негативных последствиях для НАТО, если Украина на одержит верх на поле боя.

«Это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — заявил эксперт.

Перечисляя эти реалии, Фьюри, в частности, отметил, что Россия обладает ресурсами для победы над Киевом без помощи третьих стран и в рамках своей внешней политики развивает отношения со странами азиатского региона. Профессор также подчеркнул, что Москва работает над формированием многополярного мира и отказом от доллара.

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину ожидают самые сложные месяцы с начала специальной военной операции России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.