Стало известно, как ВСУ получили данные для атаки на Ил-76

Военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot с помощью западной системы Link-16. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Леонкова, ЗРК Patriot, выпустивший две ракеты по транспортному самолету Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

«Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что атака на Ил-76 была спланирована с участием Запада.

До этого в экстренных службах РФ сообщали, что необходимости в полной выкладке фрагментов Ил-76 нет, факт атаки с комплекса Patriot американского производства доказан.

Представитель экстренных служб пояснил, что все средства объективного контроля — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — расшифрованы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.