ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском

Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск РФ с позывным «Ювелир», передает РИА Новости.

Военный уточнил, что украинские войска используют дым, чтобы помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, украинские бойцы не понимают, где стоят российские войска.

«У них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они «дымили» большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки», — сказал «Ювелир».

Дымовые снаряды используются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Они также могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели.

В конце января «Ювелир» заявлял, что артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.

До этого сообщалось, что в ходе боевых действий на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, включенной в группировку войск «Юг», успешно разгромили укрепленные позиции и пехоту ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.