Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском

РИА Новости: ВСУ дымовыми снарядами мешают работе минометчиков под Артемовском

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск РФ с позывным «Ювелир», передает РИА Новости.

Военный уточнил, что украинские войска используют дым, чтобы помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, украинские бойцы не понимают, где стоят российские войска.

«У них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они «дымили» большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки», — сказал «Ювелир».

Дымовые снаряды используются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Они также могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели.

В конце января «Ювелир» заявлял, что артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.

До этого сообщалось, что в ходе боевых действий на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, включенной в группировку войск «Юг», успешно разгромили укрепленные позиции и пехоту ВСУ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами