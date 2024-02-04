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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

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Mstyslav Chernov/AP

Артиллерия группировки «Запад» уничтожила подходящие к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении резервы, сорвав ротацию украинских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, резервы ВСУ были уничтожены военнослужащими артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 общевойсковой армии «Западной» группировки войск.

В оборонном ведомстве уточнили, что активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ были обнаружены российскими расчетами беспилотников.

3 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские войска за неделю значительно улучшили положение на переднем крае Купянского направления.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

Сообщалось также, что силы России уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего ВСУ. По данным Минобороны РФ, российский бойцы действовали с помощью авиации и беспилотников.

Ранее силы РФ уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении.

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