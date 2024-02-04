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Российские вертолеты уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ

МО: вертолеты ВКС РФ уничтожили бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Минобороны России заявило об уничтожении личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, украинские позиции поразила ударная группа армейской авиации ВКС России.

Уточняется, что огонь производился неуправляемыми ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеорологических условиях. Как передает МО РФ, вертолеты поразили все цели, после чего выполнили противоракетный маневр и вернулись в место дислокации.

3 февраля сообщалось, что российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

30 января стало известно, что экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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