Стало известно, по скольки целям в Йемене нанесли удары США и Великобритания

Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным телекомпании, целями ударов были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

До этого в Центральном командовании США заявили, что американские военные в субботу, 3 февраля, нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситы).

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

В этот же день лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси посоветовал президенту США Джо Байдену заняться решением внутренних проблем вместо разжигания военных конфликтов в третьих странах.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.