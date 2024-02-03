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Иордания опровергла участие своих ВВС в ударах по Ираку

Petra: самолеты вооруженных сил Иордании не принимали участие в ударах по Ираку

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1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

Самолеты вооруженных сил Иордании не принимали участие в авиаударах по Ираку. Об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на источник в иорданских ВС.

По совам журналистов, ранее некоторые СМИ сообщили о якобы участии самолетов иорданской армии в обстреле территории Ирака.

«Сообщения в СМИ об участии иорданских самолетов в операциях, которые проводили американские самолеты на территории Ирака, не соответствуют действительности. Иорданские вооруженные силы уважают независимость братского Ирака», – заявил источник.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нанесения американскими военными ударов по Ираку и Сирии.

Вооруженные силы Соединенных Штатов в ночь на 3 февраля нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, что стало ответом на атаку беспилотника по американской базе в Иордании. Удары США пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с дронами.

Ранее стала известна дата проведения срочного заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии.

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