На северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа произошел сильный взрыв в результате удара со стороны армии Израиля, сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на источник.

По информации источника, израильтяне ударили по укрытию от военных действий тысячи перемещенных лиц с севера сектора Газа. Отмечается, что очень мощный взрыв произошел в районе Джурат-Аль-Аккад. Обломки упали на улицы, окружающие медицинский комплекс Насера.

3 февраля сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных в обмен на пленных, удерживаемых в секторе Газа.

В этот же день стало известно, что посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС попросили Россию стать гарантом при обмене пленными.