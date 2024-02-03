Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа произошел сильный взрыв

РИА Новости: в Хан-Юнисе в Газе произошел сильный взрыв при израильской бомбежке

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

На северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа произошел сильный взрыв в результате удара со стороны армии Израиля, сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на источник.

По информации источника, израильтяне ударили по укрытию от военных действий тысячи перемещенных лиц с севера сектора Газа. Отмечается, что очень мощный взрыв произошел в районе Джурат-Аль-Аккад. Обломки упали на улицы, окружающие медицинский комплекс Насера.

3 февраля сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных в обмен на пленных, удерживаемых в секторе Газа.

В этот же день стало известно, что посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС попросили Россию стать гарантом при обмене пленными.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами