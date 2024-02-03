ВС РФ улучшили положение на передовой Купянского направления

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю значительно улучшили положение на переднем крае Купянского направления. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве рассказали о взятии села Табаевка силами Западной группировки ВС РФ.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках», – сообщили в Минобороны.

В сообщении говорится, что российские войска за неделю отразили на данном направлении 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны у населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Новоселовское и Терны.

До этого в Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за неделю на Купянском направлении.

Ранее стало известно, кто помогает ВСУ возводить линию обороны в Харьковской области.