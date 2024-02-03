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В Ираке заявили о погибших при атаках ВВС США

Шиитское ополчение в Ираке сообщило о гибели 16 человек при атаках ВВС США

Командование отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что в результате ночного удара ВВС США по приграничным районам Ирака погибли 16 человек. Об этом сообщает иракский телеканал As-Sumaria.

Согласно заявлению ополчения, еще 25 человек получили ранения.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что в результате американских ударов по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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