Британская армия закупит большую партию бронированных грузовиков

В 2024 году британская армия закупит 500 многоцелевых грузовиков для поддержки оперативной деятельности и доставки грузов в места проведения боевых операций. Об этом сообщает правительство Соединенного королевства.

В рамках заключенного соглашения компания Rheinmetall MAN Military Vehicles поставит многоцелевые грузовики для перевозки боеприпасов, продовольствия, воды и иных необходимых армейских грузов. Стоимость контракта оценена в £282 млн.

«Недавно закупленные автомобили будут относиться к семейству HX, которые представляют собой линейку специально разработанных военных грузовиков, оснащенных множеством средств защиты, обеспечивающих безопасность самого важного актива — наших людей», — говорится в публикации британского правительства.

Грузовики указанной модификации имеют бронированную кабину и иные защитные приспособления.

«Мы в восторге от этого проекта, который обеспечивает существенное укрепление материально-технической базы армии», — заявил полковник Стюарт Нассе, помощник начальника штаба британской армии по обеспечению военного потенциала.

24 января в Соединенном королевстве не исключили мобилизации граждан в случае войны с РФ.

В тот же день в Британии показали прототип нового танка.

Ранее в Британии назвали сломанной и опасной систему военных закупок страны.