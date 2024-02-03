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Британская армия закупит большую партию бронированных грузовиков

Правительство Великобритании: британская армия купит 500 грузовиков семейства HX

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Rheinmetall AG

В 2024 году британская армия закупит 500 многоцелевых грузовиков для поддержки оперативной деятельности и доставки грузов в места проведения боевых операций. Об этом сообщает правительство Соединенного королевства.

В рамках заключенного соглашения компания Rheinmetall MAN Military Vehicles поставит многоцелевые грузовики для перевозки боеприпасов, продовольствия, воды и иных необходимых армейских грузов. Стоимость контракта оценена в £282 млн.

«Недавно закупленные автомобили будут относиться к семейству HX, которые представляют собой линейку специально разработанных военных грузовиков, оснащенных множеством средств защиты, обеспечивающих безопасность самого важного актива — наших людей», — говорится в публикации британского правительства.

Грузовики указанной модификации имеют бронированную кабину и иные защитные приспособления.

«Мы в восторге от этого проекта, который обеспечивает существенное укрепление материально-технической базы армии», — заявил полковник Стюарт Нассе, помощник начальника штаба британской армии по обеспечению военного потенциала.

24 января в Соединенном королевстве не исключили мобилизации граждан в случае войны с РФ.

В тот же день в Британии показали прототип нового танка.

Ранее в Британии назвали сломанной и опасной систему военных закупок страны.

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