Иракские группировки атаковали базу США

Иракские шиитские группировки в составе фронта «Исламского сопротивления в Ираке» заявили об атаке на американскую военную базу «Харир» в Иракском Курдистане (на севере Ирака). Об этом говорится в заявлении в их Telegram-канале, передает РИА Новости.

Отмечается, что атака произошла после того, как Военно-воздушные силы США нанесли удары по западному Ираку и приграничным районам с Сирией в ответ на нападение на американскую базу в Иордании.

В группировке заявили, что таким образом продолжают сопротивление «американским оккупационным силам в Ираке» и на Ближнем Востоке, а также в ответ на операцию Израиля в сектор Газа.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» в субботу, 3 февраля 2024 года, атаковали американскую оккупационную базу «Харир» в Эрбиле в северном Ираке с помощью беспилотника», — говорится в заявлении.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.