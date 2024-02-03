Удары США по Сирии привели к смертям и серьезному ущербу инфраструктуре

Авиаудары США по востоку Сирии привели к жертвам среди гражданских лиц и военных и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии, передает РИА Новости.

«Ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», — заявили в сирийском ведомстве.

Там также подчеркнули, что удары США по территории Сирии нельзя оправдать, поскольку они являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом.

По данным телеканала Al Hadath, погибли не менее 18 человек.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате американских ударов по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.