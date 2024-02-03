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США выпустили более 125 снарядов по Сирии и Ираку за 30 минут

Белый дом: США выпустили 125 снарядов за полчаса и считают удары успешными

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Alex Brandon/AP

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили более 125 снарядов за 30 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, в операции участвовали ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США. Он отметил, что в Белом доме считают удары по объектам успешными.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали лишь началом ответа.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее в России оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.

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