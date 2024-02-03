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В ВСУ рассказали о попытках Киева стабилизировать фронт

Офицер ВСУ Лапин: украинцы контратакуют без поддержки артиллерии и беспилотников

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимает попытки стабилизировать фронт контратаками, которые проводят без поддержки артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил экс-депутат Верховной Рады, офицер ВСУ Игорь Лапин.

«Проводятся стабилизационные мероприятия. Это значит, что кто-то пошел на штурмы. <...> Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами», — сказал бывший предприниматель.

Он также указал, что у украинской армии не всегда хватает солдат, чтобы занимать оборону.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

До этого офицер ВСУ говорил, что российские войска доминируют на фронте из-за артиллерийских ударов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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