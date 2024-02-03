Порошенко потребовал от Европы дать Украине все необходимое оружие

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что страны Европы должны предоставить ВСУ все необходимое оружие, без каких-либо условий. Соответствующее заявление он сделал в интервью французской газете Figaro.

Бывший глава государства также указал, что у украинской армии заканчиваются снаряды. По его словам, это является «огромной проблемой» для ВСУ.

Кроме того, политик сказал, что власти Украины надели на граждан страны «розовые очки», заставляя их поверить, что ВСУ «хорошо справляется со своей задачей».

«Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму», — продолжил он.

Как отметил экс-президент, в реальности ситуация совсем другая.

«В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны (Украины. — «Газета.Ru»)», — добавил Порошенко.

До этого представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано заявили, что Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано.

Ранее в США предупредили о решающем моменте для Украины.