Байден заявил, что США не ищут войны на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

»[США] не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может намереваться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим», — поделился Байден.

До этого телеканал CNN сообщал, что ВС США не будут наносить удары по территории Ирана в ответ на атаку по американскому военному объекту в Иордании.

Американские бомбардировки будут проводиться в несколько этапов, но их цели не располагаются на территории Ирана. Силы ВС США нанесли удары более чем по 85 целям в двух странах. Были использованы более 125 высокоточных боеприпасов. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также приказал избегать прямого военного столкновения с Соединенными Штатами.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.