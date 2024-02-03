Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса «воздух-земля» Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму около $150 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Как заявили в ведомстве, нидерландское правительство запросило возможность закупки 386 ракет данной модели, а также вспомогательное оборудование и содействие материально-технического характера.

Там отметили, что эта предполагаемая сделка «поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной политической и экономической силой в Европе».

До этого Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Бахрейну 12 боевых вертолетов AH-1Z на $911,4 млн.

В стоимость поставок войдут 14 ракет Hellfire и 56 ракет APKWS-II с лазерным наведением, 12 пулеметов, системы навигации, связи и другое оборудование.

Ранее в Нидерландах призвали усиливать армию на случай войны с Россией.