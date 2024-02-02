В Британии предложили рассмотреть направление на Украину экспедиционного корпуса

Лондон предложил союзникам по НАТО обсудить направление экспедиционного корпуса на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям», — говорится в сообщении.

По словам источника, в альянсе понимают, что большинство стран-членов не поддержат такой шаг, но могут одобрить инициативу в случае, если российские войска продвинутся вглубь Украины, ВСУ существенно ослабнут. Лондон предлагает перебросить войска на территорию Украины скрытно.

Кроме того, источник не исключил превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке во »ВКонтакте» писал, что солдаты стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.