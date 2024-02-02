Главу департамента Минобороны Украины отстранили из-за уголовного дела

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от должности руководителя департамента военно-технической политики Минобороны Тоомаса Нахкура. Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве.

По данным министерства, решение приняли по ходатайству замминистра генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Причиной отстранения от должности указали подозрение в совершении уголовного преступления, в котором подозревают Нахкуру. Обвинение в отношении него было предъявлено 27 января.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что служащий Минобороны и еще несколько человек проходят подозреваемым по делу о попытке хищения 1,5 млрд гривен (почти $40 млн) при закупке минометных снарядов. По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал», на счета предприятия перевели всю сумму.

Однако ни одного снаряда на Украину не поступило, а на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить боеприпасы, прислали часть денег. Остальные средства остались на счетах украинской компании. В ведомстве добавили, что одного из фигурантов задержали при попытке покинуть Украину.

СБУ не называла имена фигурантов дела. По информации источников газеты «Украинская правда», помимо Нахкура, в их числе бывший руководитель департамента минобороны Александр Лиев и глава «Львовского арсенала» Юрий Збитнев.

Ранее на Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны.