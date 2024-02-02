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В Германии заявили, что не знают, как ВСУ применяют немецкое оружие

Кабмин ФРГ: Германия не знает деталей использования Украиной немецкого оружия

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Mindaugas Kulbis/AP

Власти Германии не знают, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют оружие, которое поставляет ФРГ. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, его цитирует ТАСС.

«Категорически нет. С передачей систем вооружений Украине, для нас заканчивается не только ответственность за эти системы, но и ограничиваются сведения о ней», — ответил чиновник на вопрос, известны ли кабмину детали применения Киевом вооружений из ФРГ.

До этого сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему. Он напомнил, что ФРГ — второй по объему оказываемой помощи союзник Украины, и посетовал, что вместо этого сейчас больше всего обсуждаются поставки специальных видов вооружений «как будто все зависит от того, предоставим ли мы их или возьмем на себя еще немного свободы и ответственности за принятие этого решения».

Ранее в США признали, что оружие Запада не помогает Украине победить.

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