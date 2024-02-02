В Германии заявили, что не знают, как ВСУ применяют немецкое оружие

Власти Германии не знают, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют оружие, которое поставляет ФРГ. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, его цитирует ТАСС.

«Категорически нет. С передачей систем вооружений Украине, для нас заканчивается не только ответственность за эти системы, но и ограничиваются сведения о ней», — ответил чиновник на вопрос, известны ли кабмину детали применения Киевом вооружений из ФРГ.

До этого сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему. Он напомнил, что ФРГ — второй по объему оказываемой помощи союзник Украины, и посетовал, что вместо этого сейчас больше всего обсуждаются поставки специальных видов вооружений «как будто все зависит от того, предоставим ли мы их или возьмем на себя еще немного свободы и ответственности за принятие этого решения».

Ранее в США признали, что оружие Запада не помогает Украине победить.