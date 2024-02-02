У Картаполова есть вопросы к идее поднять призывной возраст до 50 лет для новых россиян

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что пока не видел законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. При этом он отметил, что законопроект нужно детально прорабатывать с Минобороны и другими структурами.

«Это, видимо, инициативы каких-то коллег. Ко мне они с этим не обращались, поэтому пока не видел, комментировать не могу, тут надо внимательно за этим законопроектом смотреть, потому что есть вопросы. Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьезной проработки», — сказал он.

2 февраля в Госдуму внесли поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», подразумевающие в том числе поднятие верхней планки призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. В пояснительной записке проекта указано, что многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только потом принимают гражданство. Таким образом, считают авторы документа, выходцы из других стран, становящиеся гражданами РФ, нередко уклоняются от постановки на воинский учет.

Ранее в Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России.