Кличко призвал к новой мобилизации на Украине

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо объявить новую мобилизацию граждан. Своим мнением по этому поводу глава столичной администрации поделился в ходе интервью для французского журнала Le Point.

«Нам нужна новая мобилизация», — сказал он.

По словам Кличко, подобная мера позволит провести ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Также он добавил, что на данный момент мобилизация коснулась 100 тыс. жителей Киева.

Мэр города уточнил, что речь идет одновременно о мужчинах и женщинах. При этом из бюджета украинской столицы на «поддержку армии» было выделено порядка €170 млн, подчеркнул глава населенного пункта.

30 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что правительство страны согласовало новый вариант проекта о мобилизации и передало его на рассмотрение в парламент. Согласно пояснительной записке к документу, на заседании в начале февраля представить законодательную инициативу должны украинский министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в Раде оценили скорректированный законопроект о мобилизации.