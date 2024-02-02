Российские военные проведут в Новороссийске учения со стрельбой

Российские военные в течение 2 февраля проведут в Новороссийске учения со стрельбой. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города.

Мероприятие будет проводиться с 11:00 по 15:00 и с 17:00 по 21:00 в порту города силами Новороссийской военно-морской базы. Оно направлено на проверку практических действий.

Жителей Новороссийска просят соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Город Новороссийск расположен на юге России, в Краснодарском крае.

27 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные провели тренировку расчетов Противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из гранатометов в центре города.

Также 23 января Черноморский флот проводил тренировку расчетов ППДО в районе Северного мола.

Ранее корабли Черноморского флота выполнили учебные стрельбы в акватории Черного моря.