Мобилизованных в январе 2024 года в украинские войска подвели для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из участков на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На участок Клещеевка-Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что таким образом командование ВСУ восполняет потери.

«Безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих», — указал он.

До этого Андрей Марочко заявлял, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении выявлены англоязычные экипажи бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы командования.