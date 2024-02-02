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На российской границе задержали контейнеры с формой для ВСУ

В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

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diary.ru

На железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» задержали грузовой поезд, в котором обнаружили контейнеры с военной формой для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева.

По словам Игнатьева, груз хотели доставить транзитом из Китая в Польшу под видом рабочей и спортивной одежды — это было указано в декларации на груз. Однако контейнеры просветили, и выяснилось, что плотность одежды — не такая, какой должна быть. При вскрытии была найдена форма с символикой ВСУ и баулы с украинскими адресами.

В данный момент идет доследственная проверка, к работе подключилась ФСБ.

До этого Сибирское таможенное управление заподозрило новосибирскую компанию-экспортера в незаконных операциях с валютой на сумму $77 тыс. (около 6,8 млн рублей по текущему курсу). Возбуждены три уголовных дела по ч.2 ст.193.1 УК РФ.

Ранее в Петербурге нашли более тонны кокаина в грузе из Никарагуа.

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