В Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов

В украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, произошла серия взрывов. Об этом сообщает локальная газета «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают о мощных взрывах», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, в небе над городом были замечены по меньшей мере пять неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Чуть позже в газете вышла публикация о том, что в ряде районов населенного пункта пропало электричество.

Незадолго до этого украинское министерство цифровой трансформации сообщало, что зона воздушной тревоги распространилась на Кировоградскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Полтавскую области Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в украинском городе Харькове сообщили о нескольких взрывах.