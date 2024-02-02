Украинские уклонисты начали маскироваться под диких зверей, чтобы преодолеть границу и избежать мобилизации. Об этом говорится в сюжете телеканала TCH, опубликованном на YouTube.

«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — пояснил украинский пограничник в интервью журналистам. Также дезертиры используют гидрокостюмы, ласты или подводные турбины, чтобы покинуть страну, пояснил он.

При этом сотрудники погранслужбы подчеркнули, что уклонисты могут продержаться в ледяной воде не дольше нескольких минут. Так, в сюжете говорится, что 36-летний житель Харькова пытался переплыть Днестр, но его заметил оператор дрона. В результате мужчину задержали, отогрели и передали в территориальный центр комплектования, так как на Украине не предусмотрена уголовная ответственность за побег.

До этого боец ВСУ Евгений Дикий назвал уклонистов от мобилизации «крысами». Другой украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии.

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.